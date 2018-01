Jovem se afoga em Guaratuba e é retirado de helicóptero

Um jovem de 17 anos se afogou em Guaratuba, no Litoral do Paraná, nessa sexta-feira (dia 5) à tarde. Ele foi atendido por guarda vidas e retirado de helicóptero. O incidente ocorreu próximo ao Café Curaçao.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um banhista viu o jovem de bruços dentro da água e encontrou ele inconsciente. Os guarda vidas foram acionados e iniciaram as manobras de ressuscitação. A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional do Litoral com o apoio do SAMU. O nome não foi divulgado.