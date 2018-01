Tentativa de censura de Trump provoca corrida a livro crítico

ESTELITA HASS CARAZZAI WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O livreiro Lynn Schwartz, 43, não se lembra de outro lançamento que tenha provocado tamanho frisson em Washington. "A única coisa equivalente foi Harry Potter", disse Schwartz, gerente de uma livraria a poucas quadras da Casa Branca. Aberta tradicionalmente até 1h da manhã, a Kramerbooks esgotou em 25 minutos seu estoque do livro "Fire and Fury" (Fogo e Fúria, em tradução literal), do jornalista Michael Wolff, na madrugada desta sexta (5). Dezenas de pessoas fizeram fila a partir da meia-noite, no frio de -11ºC, para conseguir uma cópia. Pela manhã, um aviso na vitrine da livraria alertava: "Fire and Fury: esgotado!". Mas o telefone não parava de tocar com interessados em entrar na lista de espera. A obra, que descreve os bastidores da Casa Branca no governo de Donald Trump, teve o lançamento adiantado em cinco dias depois de causar um terremoto político ao tornar públicas as críticas de integrantes do governo a Trump e causar o rompimento entre o republicano e um de seus principais aliados, o ex-estrategista Steve Bannon. O autor, que afirma ter feito cerca de 200 entrevistas com membros do governo e da campanha de Trump, descreve uma gestão de improvisos, um presidente mal informado que só confia em sua própria intuição e um candidato que nem sequer acreditava que seria eleito, entre outros relatos. O livro era o mais vendido da gigante on-line Amazon nesta sexta (5), e ganhou ainda mais notoriedade depois que Trump tentou proibir sua circulação e enviou carta à editora ameaçando entrar com ação judicial caso o lançamento não fosse suspenso. A Casa Branca classificou a obra como "fofoca de tabloide" e disse que ela está cheia de informações "risíveis e falsas". Trump ficou "furioso" com a obra e afirmou, nesta sexta (5), que nunca autorizou o acesso de Wolff à Casa Branca, que não deu entrevista ao autor e que o livro está repleto de "mentiras, deturpações e fontes que não existem". "É um livro falso", afirmou o presidente. RELATOS Wolff teve livre acesso à Casa Branca nos primeiros meses do governo sob autorização de Bannon -um ícone da direita radical, editor do site de notícias Breitbart e, na época, um dos assessores mais próximos de Trump de quem foi estrategista-chefe. Em agosto, Bannon, cujo site é acusado de insuflar o discurso de grupos racistas, foi demitido após uma manifestação dessas organizações na culminar em morte. Vêm de Bannon algumas das críticas mais severas ao presidente, como as de que ele "perdeu a mão" no governo e de que uma reunião de integrantes de sua equipe de campanha com um informante russo -da qual participaram o filho e o genro de Trump- foi "antipatriótica". Na manhã desta sexta, o presidente chamou Bannon de "Steve descuidado" e "vazador". Antes, já afirmara que ele "perdera a cabeça". No livro, Wolff sustenta que Trump não acreditava que seria eleito presidente, mas que via sua campanha como forma de ganhar fama e projeção para sua família. A Katie Walsh, ex-chefe de gabinete de Trump, é atribuída a afirmação de que lidar com Trump é "como tentar descobrir o que uma criança quer", diante de seu comportamento errático e da insegurança ao tomar decisões. Walsh e outras fontes citadas no livro negaram parte das declarações atribuídas a elas. Algumas disseram que o autor desrespeitou acordos de "off the records" (quando uma fonte fala apenas para conhecimento do entrevistador, sob a condição de que ele não publique a informação). Mas a reação em Washington indica que, se alguns registros são imprecisos, o contexto geral de insegurança da equipe em relação ao presidente é verossímil. Wolff afirma que sustenta sua apuração. Já a editora Henry Holt & Co informou que vê o livro como "uma extraordinária contribuição para o diálogo nacional". 'FIRE AND FURY' AUTOR Michael Wolff EDITOR Henry Holt and Co. QUANTO US$ 21 nos EUA; R$ 33 (digital) no Brasil (336 págs.)