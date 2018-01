Santos vence Aliança e se classifica para segunda fase da Copa São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Aliança, do Ceará, por 3 a 0, nesta sexta-feira (5), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, válido pela segunda rodada do Grupo 4 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e se classificou para a segunda fase da competição. Os gols santista foram marcados pelo meia Calabres, Sebastian e Caio. Como já havia vencido o América-RN na estreia por 3 a 0, o Santos assumiu a liderança do grupo. A equipe santista possui o mesmo número de pontos do Novorizontino (seis pontos), mas vence no saldo de gols: seis contra cinco. As duas equipes decidem a primeira colocação em duelo na próxima segunda-feira. Calabres, responsável por abrir o placar, já atuou no time B do Santos e foi aproveitado em treinamentos do elenco profissional. O camisa 8 do time na Copinha abriu o marcador aos 20 minutos. Ele aproveitou cruzamento da esquerda, dominou a bola no peito e chutou de canhota no canto direito do goleiro. No final do primeiro tempo, Calabres teve a chance de fazer o segundo. Na frente do goleiro, na marca do pênalti, ele preferiu tocar para Walison Maia e errou o passe. Na segunda etapa, o técnico Arão mexeu bastante na equipe e colocou o atacante Sebastian e Kaio, que fecharam o placar. O Santos entrou em campo com a seguinte escalação: Renan Pastre; Rhuan, Kaique Rocha, Vitor Mendes e Vinicius Balierio; Calabres, Guilherme Nunes, Tailson e Giovane; Walison Madalena e Alexandre Tam. Já o Aliança atuou com Daniel; Murilo, Wesley, Felipe Lima e Luan; Celestino, Vitor, Léo Barkos e Levi; Wellington e Caio. O Santos disputa a Copinha bastante desfalcado. Isso porque os destaques da base do clube paulista já foram promovidos ao elenco profissional. Casos de Rodrygo, Yuri Alberto, Lucas Lourenço e Victor Yan. Além deles, Matheus Guedes e Emerson Barbosa vão começar o ano no profissional.