Boca Juniors anuncia o retorno de Carlitos Tevez

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Boca Juniors anunciou na noite desta sexta-feira (5) a contratação de Carlitos Tevez. O veterano de 33 anos acertou a rescisão com o Shanghai Shenhua, da China, e já se incorporou ao elenco comandado por Guillermo Barros Schelotto, que se encontra em período de pré-temporada. O clube argentino costurou nos últimos dias um acordo e aguardava a liberação dos chineses para incorporar o atacante ao elenco. Tevez recebia no Shanghai o maior salário do futebol mundial (R$ 147 milhões por ano), mas não justificou o alto investimento e volta à Argentina sem se destacar. Esta é a terceira passagem de Tevez pelo Boca Juniors, clube responsável por revela-lo para o futebol mundial. O atacante voltou em 2015, depois de grande ano com a camisa da Juventus-ITA, que terminou com o vice-campeonato da Liga dos Campeões da Europa naquele ano. No fim de 2016, porém, Tevez não resistiu à proposta extremamente vantajosa do futebol chinês e saiu do Boca Juniors. Entretanto, após um ano pífio na Ásia, negociou o retorno para defender a equipe, especialmente, na Copa Libertadores da América – o time xeneize está no grupo do Palmeiras. Nesta sexta-feira, o Apache apareceu na pré-temporada do Boca e fez um rápido discurso que antecipava o retorno. "Nunca saí", declarou o atacante, anunciado horas depois pelo Boca Juniors nas redes sociais. A tendência, segundo a imprensa argentina, é que Carlitos vista a camisa 32, a mesma utilizada no West Ham e nos dois times de Manchester (United e City).