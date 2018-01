Gestão Doria faz matrícula de crianças com creche ainda em construção

LEONARDO FUHRMANN SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria Municipal da Educação, da gestão João Doria (PSDB), está matriculando crianças de zero a três anos em uma creche que ainda está em construção. A CEI Maria de Lourdes, no Butantã (zona oeste), segundo informações de funcionários, deve ser inaugurada em fevereiro, mesmo mês do início das aulas. A capacidade é para 220 alunos. Na semana passada, a gestão Doria disse que criou 26 mil vagas ao longo de 2017, e que a fila de espera da creche é a menor em dez anos: 44 mil crianças. Segundo o prefeito, 65 mil vagas serão abertas até março. As matrículas na CEI Maria de Lourdes são para crianças que já estão na fila de espera da prefeitura. Alguns pais que foram ao local desistiram ao ver o prédio em obras. Algumas delas já esperavam pela vaga desde o início do ano passado. Há um mês do início das aulas, o galpão indicado tem o número pintado com spray. Nenhuma placa indica a construção, a empresa que está fazendo a obra, o alvará da reforma e o engenheiro responsável. As matrículas são feitas na garagem de uma casa na quadra seguinte da mesma rua, onde há uma faixa com o aviso das matrículas, o nome da CEI e da entidade responsável pela gestão, a Associação dos Missionários da Santíssima Trindade, que já mantém outros convênios com a pasta. Na manhã de sexta-feira (5), oito homens trabalhavam na obra. Paredes de tijolos ainda estavam sendo erguidas, e os tijolos e blocos de concreto para o prosseguimento da obra estavam empilhados. O telhado do prédio estava parcialmente aberto e era de metal, como em prédios industriais. No local, segundo vizinhos, funcionava antes uma fábrica de esquadrias de alumínio. Com muro alto e portas de correr de ferro, o prédio é geminado com outros galpões industriais. Segundo vizinhos, as obras no local tiveram o ritmo acelerado há cerca de um mês, pouco depois da assinatura do convênio entre a entidade e a prefeitura. O termo foi publicado no Diário Oficial do dia 29 de novembro. Segundo o documento, R$ 311,5 mil seriam liberados para a conclusão das obras. No total, R$ 10,5 milhões serão destinados pela prefeitura para a creche pelos próximos cinco anos. Depois de esperar por um ano pela vaga para seu filho de 1 ano e 10 meses, uma mãe que pede para não ser identificada desistiu da matrícula ao descobrir que o prédio da CEI Maria de Lourdes ainda não estava pronto. Segundo ela, a matrícula de seu filho foi feita sem sua autorização. A criança voltará para a fila de espera por vaga. Já a balconista Bruna Batista, 25 anos, espera a abertura da CEI para levar o filho Thor, 1 ano e 1 mês. "Fiz a matrícula e me passaram que será inaugurada no mês que vem. Vamos ver", diz. "Vai ficar bom porque poderei trazê-lo quando vier pro trabalho e buscá-lo na saída", diz. Ela mora no Campo Limpo (zona sul) e trabalha em um restaurante há menos de 50 metros do prédio em construção. OUTRO LADO A Secretaria da Educação da gestão João Doria (PSDB) afirmou por meio de nota que a CEI Maria de Lourdes será inaugurada antes do início do ano letivo. "A organização escolar e distribuição das matrículas para o ano letivo na rede municipal de educação levam em conta todas as unidades que estarão em funcionamento no início das aulas", diz. Segundo a secretaria, todas as unidades escolares da rede parceira devem ter seus projetos físicos aprovados pela Diretoria Regional de Educação, sendo as suas obras vistoriadas pela sua área técnica de engenharia. "A Diretoria Regional de Educação Butantã determinou que seja regularizada a colocação da placa na obra, conforme dispõe a legislação", afirma.