Inácio compra passagem para Portugal e mente para Lucinda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Inácio (Bruno Cabrerizo) sente-se mal e conta para Lucerne (Regina Duarte) que deseja voltar para Portugal. Lucinda (Andreia Horta) ofende Emília e é obrigada a deixar a casa da tia. Natália tenta consolar Helena. Celeste (Marisa Orth) desconfia que Eunice esteja grávida. Eunice afirma a Celeste que não contará sobre sua gravidez para Reinaldo. Lucerne dá o dinheiro para Inácio comprar sua passagem para Portugal. Tomaso e Natália fogem do restaurante onde estavam jantando sem pagar a conta. Alzira não aceita abandonar a sociedade no negócio da geleia. Celina vê Artur com uma caneta de alto valor e desconfia. Conselheiro questiona Vicente (Bruno Ferrari) sobre seu casamento. Tereza (Olivia Torres) volta para a casa de Fernão (Jayme Matarazzo). José Augusto (Tony Ramos) pede que Delfina (Letícia Sabatella) não deixe Fernão destratar Tereza. José Augusto pede que Henriqueta fique perto de Mariana enquanto ele estiver no Brasil. Inácio compra uma passagem no próximo navio para Portugal e mente para Lucinda sobre a data do embarque.