Quadrilha armada com fuzis explode caixas eletrônicos no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma quadrilha armada com fuzis explodiu caixas eletrônicos de uma agência do banco Santander na madrugada deste sábado (6), em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. O crime ocorreu por volta das 2h30, na Rua da Passagem, segundo informações da polícia militar. Parte do grupo parou o trânsito e chegou a realizar disparos para ameaçar os motoristas que passavam pelo local enquanto a explosão ocorreu. Nenhum criminoso foi preso. Em dois dias, essa é a segunda agência bancária do Santander destruída no Estado por bandidos. Na madrugada de sexta-feira (5), uma unidade de Duque de Caxias foi alvo de criminosos, e também não houve prisões.