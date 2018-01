Antônia avisa a Maria Pia que seus pais estão encrencados em 'Pega Pega'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aníbal confessa que foi ele quem cortou os freios do carro de Mirella. Athaíde decide fugir com Lígia. Douglas pede a Nelito que convença Raquel a deixar Gabriel no Brasil. Nelito aceita o cargo de chefia no hotel. Gabriel confessa a Raquel que nunca foi tão feliz morando com o pai. Maria Pia (Mariana Santos) se nega a conversar com Bebeth. Athaíde consegue retirar a tornozeleira eletrônica e se prepara para deixar o país com Lígia. Mônica afirma em seu depoimento que Malagueta (Marcelo Serrado) não fazia parte do grupo de Timóteo. Antônia (Vanessa Giácomo) avisa a Maria Pia que seus pais estão encrencados. Athaíde e Lígia entram em seu jatinho particular.