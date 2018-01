Primeiro fim de semana do ano deixa BR-277 movimentada em direção às praias

(foto: Reprodução Câmeras Ecovia)

O primeiro fim de semana de 2018 acompanhado da previsão de tempo firme deixa a BR-277, em direção às praias do litoral do Paraná, com movimento quatro vezes acima do normal. Às 9h30 deste sábado, 6, passavam pela rodovia 2.020 carros por hora, segundo as informações da Ecovia, concessionária que administra o trecho entre Curitiba e o Litoral do Estado. Nesta sexta-feira, 5, o movimento foi de 2.100 carros por hora entre as 19 e 21 horas.

A concessionária Ecovia Caminho do Mar, que administra o trecho Curitiba-Litoral da BR-277 e as PRs 508 e 407, prevê 100 mil veículos circulando pela rodovia desta sexta-feira (05) até domingo (07). Esse volume é duas vezes maior que o movimento de um fim de semana normal, fora da temporada de verão.

Os horários de maior movimento na BR-277 sentido Litoral deverão ser registrados entre 18h e 21h de sexta (05) e na manhã de sábado (06), com previsão de fluxo acima dos dois mil veículos/hora. Já no retorno a Curitiba, o maior fluxo de veículos está previsto para o domingo (07), especialmente entre 17h e 23h.

Para solicitar serviços de atendimento a panes, guincho ou mesmo informar eventuais acidentes na rodovia, o motorista pode ligar gratuitamente para o 0800 410 277 durante 24 horas por dia. O movimento na estrada pode ser acompanhado por meio das imagens de monitoramento, disponibilizadas no site www.ecovia.com.br, ou pelo Twitter, seguindo o perfil @ecovia. A tarifa de pedágio pode ser paga em dinheiro ou com cartão de débito.