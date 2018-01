Agente pede reunião com o Inter para avaliar futuro de Nico López

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O futuro de Nico López será abordado em uma reunião no Internacional, neste final de semana, em Porto Alegre. O empresário Pablo Bentancurt, procurador do uruguaio, pretende conversar com a direção do clube gaúcho sobre os planos do Colorado para o jogador ao longo de 2018. A possibilidade de uma saída também será abordada. O América-MEX demonstrou interesse, mas não chegou a fazer proposta ao Inter. O time mexicano já até fechou com outros dois atacantes. Nico López, 24 anos, terminou a temporada passada como artilheiro do Colorado -com 17 gols. O encontro com os dirigentes visa saber quais os planos de Odair Hellmann para o jogador. O status de goleador em 2017, mesmo sendo reserva, será citado para indicar que a vontade é de atuar mais. Com sequência. No primeiro treino com bola da temporada, Odair esboçou a equipe titular sem Nico. A formação contou com Camilo como grande novidade no setor ofensivo. Ao mesmo tempo, a diretoria confirmou ainda na sexta-feira a contratação de Wellington Silva, ex-Fluminense. Ao longo de dezembro, outros clubes sondaram a situação do ex-jogador do Nacional-URU. O Inter garante que não recebeu contato de nenhum time, mas também não fecha as portas. Com dificuldades financeiras, o Colorado planeja arrecadar alto com venda de atletas ao longo de 2018. Só que os nomes prioritários para uma eventual saída são os de Rodrigo Dourado e William Pottker. Nico López tem conceito no mercado, mas não estava no topo da relação. Nico López chegou ao Internacional no último dia da janela de agosto de 2016. Naquele ano, ele foi um dos destaques da Libertadores jogando pelo Nacional-URU. O Colorado pagou cerca de 4 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos em negócio junto ao grupo que então controlava as ações de Udinese-ITA, Granada-ESP e Watford-ING.