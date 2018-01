Carro com corpo é encontrado em Campo Largo. PM desaparecido pode ser a vítima

(foto: Rede News 24 Horas)

Um carro, com um corpo dentro, foi encontrado queimando em uma estrada de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, nesta manhã de sábado, 6. O Corpo de Bombeiros, que foi acionado para atender o caso, informou que as placas do veículo, um Renault Megane, indicam que o dono seria do cabo da Polícia Militar, desaparecido desde a noite desta sexta-feira, 5.

A família foi procurada para tentar fazer o reconhecimento. O corpo encontrado seria de um homem, mas apesar da suspeita, como o corpo está carbonizado, não é possível afirmar que se trata do policial.

O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal e a delegacia de Campo Largo deve investigar o caso.