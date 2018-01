Cadeiras anfíbias tornam mais acessíveis praias do Paraná

(foto: Maurilio Cheli)

A veranista Norma Maccarini, de Cascavel, chegou com a família a Matinhos nesta semana. Ela achou coincidência o fato de ter chegado às areias da Praia Mansa, em Caiobá, e encontrar o projeto Praia Acessível, que disponibiliza cadeiras anfíbias para atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Isso tornou esse verão especial para Norma e sua mãe, Benedita, cuja mobilidade para caminhar foi prejudicada há cerca de dez anos, quando precisou fazer uma cirurgia no quadril. Esta é a segunda vez que Benedita encontra o mar nos seus 84 anos. Para ela, parece um sonho.

“Sabe o que é sonhar? Agradeci a Deus por me dar essa chance, e foi muito gostoso”, disse Benedita, depois de voltar do segundo banho de mar que desfrutou neste verão. A família ficou satisfeita por Benedita também poder aproveitar a praia tanto quanto as outras pessoas.

“Ela se sentiu realizada, porque mesmo que a gente fosse levá-la até a água seria apenas na beiradinha, por conta do andador. Mas com a cadeira, ela pode ir até o fundo”, contou Norma. A filha elogiou o trabalho dos que atenderam Benedita e que também são responsáveis pelo cuidado de outras pessoas com dificuldade de locomoção ou com deficiência que chegam às principais praias do Paraná.

LIMPAS E ACESSÍVEIS - Este é o segundo ano do projeto Praia Acessível, desenvolvido pela Sanepar em parceria com a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social. “Unimos esforços com o Governo do Estado para garantir que nossas praias sejam limpas e acessíveis a todos”, diz o presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche.

Segundo a coordenadora da Política da Pessoa com Deficiência da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, Flávia Bandeira Cordeiro, o projeto Praia Acessível tem o objetivo de garantir que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida possam usufruir das praias paranaenses em condições de igualdade com as demais pessoas, de maneira digna e segura. “Tivemos um bom resultado na temporada de 2017 e ampliamos o projeto para que mais veranistas tenham seu direito ao lazer assegurado”, afirmou.

SEGURANÇA - As cadeiras anfíbias têm rodas especiais que permitem o deslocamento na areia e no mar. Elas possuem cinto de segurança regulável, encosto, assento, apoio cervical para a cabeça e apoio para os pés em tecido emborrachado, removível e lavável.

Com capacidade para suportar até 120 quilos, são flutuantes e confeccionadas em material leve, resistente e inoxidável. Por serem mais altas, permitem que o usuário entre no mar em uma profundidade segura. Nas praias, socioeducadores as auxiliam as pessoas em seu uso. As equipes de atendimento receberam treinamento especializado da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social.

Nove cadeiras estão disponíveis em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. O uso é gratuito e pode ser feito todos os dias da semana, das 10h às 19h.

ONDE ENCONTRAR CADEIRAS ANFÍBIAS NAS PRAIAS

Matinhos

Casa do Camarão - Avenida Atlântica, 2010.

Pipeline – Avenida Atlântica, próximo ao número 1806 (entre a Avenida Londrina e a Rua Paranaguá, próximo ao Restaurante Canoa Quebrada).

Praia Mansa – Avenida Agílio Leão Macedo, próximo ao número 176 (entre a Rua Rio Branco e a Rua Ipiranga, ao lado do posto dos salva vidas).

Guaratuba

Pedras – Avenida Atlântica, próximo ao número 78 (entre a Rua Alois Cicatka e a Rua João Antônio Prosdócimo, próximo ao Kiosque Praia e Sol e o Hotel Vila Real).

Praia Central – Entre a Rua 29 de Março e Avenida Dr. João Cândido (Próximo o estacionamento de carros).

Praia de Caieiras – Rua San Remo (próximo à Rua Projetada A e à Rua Saturnino Neves).

Pontal do Paraná

Pontal do Sul – Rua dos Ipês (próximo a Avenida Mira-Mar, próximo ao Centro de Estudos do Mar da UFPR e a Pousada da Su, próximo da guarita dos salva-vidas).

Praia de Ipanema – Avenida Deputado Aníbal Khury (entre a Rua Fernando de Noronha e a Rua São Luís, próximo ao Restaurante Atlântico Sul e à guarita dos salva-vidas).

Praia de Leste – Avenida Deputado Aníbal Khury (entre a Rua Dario Veloso e a Rua Romário Martins, em frente ao Privê Praia de Leste).