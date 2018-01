Trump rejeita acusações de livro e se descreve como 'gênio estável'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se descreveu neste sábado (6) como um "gênio muito estável" após a publicação de um livro que questiona a sua capacidade de trabalho provocar grande repercussão no país norte-americano. O livro "Fire and Fury" (Fogo e Fúria, em tradução literal), do jornalista Michael Wolff, tem relatos de assessores que descrevem Trump como inseguro e pouco informado, além de tornar públicas críticas de integrantes do governo ao líder norte-americano. Na sexta (5), a obra, que retrata uma Casa Branca caótica, provocou filas e era a mais vendida da Amazon. "Ao longo da minha vida os meus dois maiores recursos têm sido a estabilidade mental e a inteligência", rebateu Trump nas redes sociais. "Eu acho que eu seria qualificado não como inteligente, mas como um gênio... e um gênio muito estável". A obra irritou o presidente norte-americano, que já havia feito duras críticas à publicação e questionado a veracidade das informações. Antes, Trump tentara proibir a sua circulação ao ameaçar a editora com uma ação judicial caso o lançamento não fosse suspenso, mas o livro acabou ganhando ainda mais notoriedade. Segundo Trump, membros do Partido Democrata e da mídia tentam associá-lo a Ronald Reagan, que foi presidente dos EUA de 1981 a 1989 e, posteriormente, foi diagnosticado com a doença de Alzheimer. Neste sábado, o autor Michael Wolff alimentou a polêmica e disse que o livro pode derrubar Trump do cargo. "O livro parece mostrar a Presidência de uma forma como se ele não pudesse fazer o seu trabalho", disse Wolff à rádio BBC. "Esse é o pano de fundo da percepção e do entendimento que finalmente encerrará esta Presidência." "Eu acho que um dos efeitos interessantes do livro até agora é a percepção de que 'o rei está nu'", disse Wolff. O autor afirmou que fez centenas entrevistas com membros do governo e da campanha de Trump. Ele teve livre acesso à Casa Branca nos primeiros meses do governo, sob autorização do ex-estrategista Steve Bannon, que foi demitido em agosto de 2017. A Casa Branca classificou a obra como "fofoca de tabloide".