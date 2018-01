Lenda da NBA passa mal durante jogo dos 76ers e é levada a hospital

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos jogadores mais icônicos da história da NBA, Julius Erving passou mal durante uma partida do Philadelphia 76ers na noite de sexta-feira (5). Conhecido popularmente como "Dr. J", o ex-jogador de 67 anos foi removido até uma sala do ginásio para atendimentos iniciais e depois deixou o local em cadeira de rodas, na direção de um hospital da cidade. "A lenda do Philadelphia 76ers Julius Erving passou mal esta noite e foi levada a um hospital, onde está sendo avaliado. Ele deve ser liberado após a avaliação", manifestou os 76ers, em comunicado oficial, sem detalhes sobre a natureza do incidente. Mesmo com o baque do problema de Erving, o Philadelphia venceu a partida da noite de sexta (5), com o placar de 114 a 78 sobre o Detroit Pistons. Integrante do Hall da Fama do basquete, Julius Erving passou 11 temporadas de sua carreira nos 76ers, entre 1976 e 1987. Em Philadelphia, o "Dr. J" conquistou o título em 1983. De quebra, o ídolo foi eleito o jogador mais valioso da NBA em 1981.