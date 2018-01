Dois militares são baleados em ação de apreensão de drogas no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois militares do Exército foram baleados durante um confronto com traficantes no rio Japurá, no Amazonas, na noite da última sexta (5). Os disparos aconteceram em uma tentativa de evitar a abordagem para fiscalização. Na embarcação abandonada, o 3° Pelotão Especial de Fronteira, unidade responsável pela ação com sede em Vila Bittencourt (AM), encontrou e apreendeu 1.200 quilos de maconha. Os militares feridos foram levados para o Hospital de Guarnição de Tabatinga e não correm risco de morte, informou o Comando Militar da Amazônia (CMA). Ninguém foi preso até o momento e o Exército ainda vasculha a região na busca pelos criminosos. ANO NOVO Este é o segundo episódio do tipo no rio Japurá neste ano. Na madrugada do dia 1° de janeiro, os integrantes do pelotão já haviam feito uma apreensão de 750 quilos da droga na mesma área. Na ocasião, dois colombianos foram presos.