Presença de Trump inspira frenesi de segurança em jogo de futebol americano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A partida entre Alabama Crimson Tide e Georgia Bulldogs na noite da próxima segunda-feira (8), na cidade de Atlanta, ganhou um status particular de exposição nos Estados Unidos devido à provável presença do presidente Donald Trump. Todo o aparato de segurança para o evento do futebol americano universitário tem enfrentado um processo de adaptação nos últimos dias. Segundo a imprensa americana, a polícia de Atlanta vem trabalhando em cooperação com o serviço secreto dos Estados Unidos para esboçar a estratégia de segurança para a aparição especial do presidente. Na última quinta-feira (4), autoridades de Atlanta organizaram uma coletiva de imprensa para tratar do caso, em que a chefe de polícia Erika Shields manifestou que os torcedores evitassem levar armas ao estádio. "Por favor, por consideração e por senso comum, nós não podemos ter pessoas trazendo armas (para a partida) e deixando-as em seus carros", manifestou Shields. Por sua vez, a prefeita de Atlanta Keisha Lance Bottoms declarou que o serviço secreto vem se preparando para esta aparição de Trump "há meses". A autoridade local ainda deixou um recado aos torcedores que comparecerão ao evento: "aproveitem a partida, aproveitem a cidade, deixe que cuidemos dos detalhes". A Casa Branca ainda não confirmou oficialmente a presença do presidente na partida decisiva do futebol americano universitário. No entanto, consultada pela CNN durante a semana, a secretária de imprensa Sarah Sanders afirmou que Alabama e Georgia "são dois grandes times, de dois grandes estados, ambos no coração do país de Trump". Desde que assumiu a Casa Branca, o 45º presidente dos Estados Unidos tem tido aparições limitadas em eventos esportivos. Antes do jogo da próxima segunda, Trump prestigiou apenas eventos de golfe, uma de suas modalidades preferidas. Em 2017, o mandatário esteve no Aberto dos EUA feminino e na Presidents Cup.