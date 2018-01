Corinthians anuncia renovação com Danilo, 38, por mais uma temporada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou na manhã deste sábado (6) a renovação de contrato do meia Danilo. O novo vínculo do atleta de 38 anos é válido até dezembro de 2018. "Estou aqui para comunicar que fico mais um ano aqui no Corinthians. Espero que Deus possa abençoar e a gente consiga fazer um ano bom, de conquistas. Eu, graças a Deus recuperado, esse ano começando a pré-temporada com todos os jogadores, espero dar meu máximo dentro de campo, ajudando no que for preciso para que a gente possa conquistar mais títulos", disse o jogador em vídeo divulgado pelo clube alvinegro. Prestes a iniciar sua nona temporada na equipe, Danilo é o atleta do atual elenco com mais jogos pelo Corinthians. São 338 partidas. No entanto, em 2017, atuou somente duas vezes por conta de lesões. O meia esteve nas principais conquistas corintianas dos últimos anos, como a Copa Libertadores e o Mundial de 2012, além dos títulos brasileiros de 2011, 2015 e 2017. REFORÇOS Até o momento o Corinthians anunciou as contratações do lateral-esquerdo Juninho Capixaba e do volante Renê Júnior, ambos do Bahia, além do atacante Júnior Dutra, um dos destaques do Avaí em 2017. A equipe também exerceu na última sexta (5) a compra dos direitos federativos do volante Paulo Roberto, que foi reserva na última temporada, e estava ligado ao Audax (SP). O time alvinegro embarca neste domingo (7) para os EUA, onde irá disputar a Flórida Cup.