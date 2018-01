Mariana Santos comemora sucesso 'Pega Pega'

CRIS VERONEZ SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bochechuda, mais cheinha e com o cabelo desgrenhado. Foi com esse visual que Mariana Santos iniciou a novela "Pega Pega" (Glob0), de Claudia Souto, que termina na próxima segunda (8). No meio da trama, a personagem mudou o visual, e ao lado de Marcelo Serrado, formou um dos casais mais queridos pelo público. Em entrevista ao F5, da Folha de S.Paulo, a atriz comemorou o sucesso de Maria Pia e afirmou que pretende mante o novo shape. "Aproveitei que ela tinha que dar uma emagrecida e trouxe esse objetivo para a minha vida.

Quando interpretamos um personagem, temos que nos despir da vaidade e ficamos a serviço dele. Como o papel exigia essa mudança, achei importante me reeducar na alimentação." A atriz diz que teve ajuda de uma nutricionista para lhe orientar em sua alimentação, sem grandes restrições. Além de um corpo mais seco, a intérprete de Maria Pia disse que seu rosto também deu uma afinada.

Para manter a forma, Mariana Santos diz que faz musculação, corrida na esteira e na orla, além de ter cortado o açúcar do cardápio. "Perdi quase seis quilos assim. Sem mistério. Não tomei remédio nem bomba. Tenho pavor dessas coisas. A pessoa seca e depois morre ou fica louca [risos]." Os novos contornos de Santos também foram elogiados pelo marido, Rodrigo Velloni.

A atriz brincou ao dizer que se ele ficar de saco cheio do visual de Maria Pia, ela engorda novamente e pinta os cabelos de preto. "É bom que ele tenha uma nova Mariana, assim ele não vai cansar. Mas ele disse que posso estar careca e velhinha que para ele estarei sempre linda. É isso que me importa. Perguntei: 'tem certeza?' Ele falou: 'vamos ficar a vida inteira juntos, se o negócio ali estiver funcionando, está tudo certo'".

A atriz de 41 anos diz que a última vez que teve o peso com o qual está hoje foi há mais de 15 anos. Ela afirma que acha mais fácil emagrecer em função de uma personagem que se fosse simplesmente por si mesma. "Estou gostando desse novo shape. Sempre quis. Nunca fiz dieta, mas sempre malhei. Toda mulher quer perder uns três quilinhos. Sentia o rosto inchado. Mas não era uma insatisfação absurda. O negócio é que só malhar não adianta. Quando mudei a alimentação, achei que as roupas ficaram com um caimento mais elegante para mim. Fiquei mais feliz. Estou com um pouco menos de 60 quilos."

Mariana Santos disse ainda que não pensa em fazer plástica. O que não significa que ela descarte a possibilidade futuramente. "Não sou muito vaidosa. Sou normal. Claro que a vaidade aumenta um pouco com o passar dos anos porque a pele e o metabolismo não são mais os mesmos. Só acho que você não pode pirar, querer ficar com outra cara. Tem pessoas que ficam demoníacas. Tenho um pouco de medo e ser igual essas pessoas [risos]."