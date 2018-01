(foto: PRF-PR)

Um acidente na BR-153, em União da Vitória, deixou quatro pessoas mortas na manhã deste sábado, 6. Segundo as informações, o acidente ocorreu na Serra do Leão, onde um caminhão, com placas de Mato Grosso, tombou próximo a bica, na altura do km 460.

