Colisão entre aviões em solo assusta passageiros no Canadá

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dezenas de passageiros viveram momentos de tensão e foram evacuados às pressas após uma colisão entre dois aviões na pista do aeroporto de Toronto, no Canadá. De acordo com a agência de notícias Reuters, um boeing 737-800 da empresa WestJet havia acabado de chegar de Cancún, no México, e aguardava para se dirigir ao portão de desembarque quando foi atingido por um avião que estava sendo rebocado na noite de sexta (5). Após o choque, a parte traseira de um dos aviões pegou fogo. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram uma pequena explosão, seguida de muita fumaça e gritos de passageiros. A Westjet, com sede em Calgary, afirmou ter relatos não confirmados de "ferimentos leves" no acidente, mas que todos os 168 passageiros e seis membros da tripulação a bordo de seu avião estavam a salvo. A Sunwing, parte do Sunwing Travel Group, afirmou que não haviam passageiros ou membros da tripulação a bordo de seu avião no momento da colisão e que a aeronave estava sendo rebocada. Um porta-voz do Conselho de Segurança do Transporte, regulador de transporte canadense, afirmou que uma equipe havia sido enviada ao aeroporto para investigar o incidente.