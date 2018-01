Luciano Huck premia os dez artistas destaques na música em 2017 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Luciano Huck apresenta neste sábado (6) seu programa especial "Caldeirão de Ouro", que premiará os dez artistas que mais se destacaram na música em 2017. Além de Huck, Paolla Oliveira e Tatá Werneck também comandam a atração especial deste sábado (6). As atrizes, inclusive, dão selinho no programa, gravado em dezembro. Essa é a sexta vez que o apresentador promove a premiação, que é inspirada no Globo de Ouro, que acontece neste domingo (7) em Los Angeles, na Califórnia (EUA). Os artistas MC Kevinho, Anitta, Pablo Vittar, Simone & Simaria, Thiaguinho, Ludmilla, Anavitória, Luan Santana, Nego do Borel, Maiara e Maraísa e Marília Mendonça se apresentam no especial.