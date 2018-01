Barcelona anuncia contratação de Coutinho, a 2ª mais cara da história

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A novela chegou ao fim. O Barcelona anunciou neste sábado (6) a contratação do meia brasileiro Philippe Coutinho, do Liverpool, por 160 milhões de euros. (R$ 622 milhões). A transação é a segunda mais cara da história do futebol, atrás somente da transferência de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain, em agosto do ano passado, por 222 milhões de euros (R$ 862 milhões em valores atuais). Coutinho era cobiçado pelo clube catalão desde a saída de Neymar. Na época, o time inglês recusou três ofertas dos espanhóis e chegou a divulgar comunicado dizendo que o jogador não estava à venda. O atleta ficou contrariado, mas permaneceu na equipe. Desta vez, segundo uma pessoa envolvida nas negociações, ouvida pela Folha de S.Paulo, o meia da seleção brasileira avisou a diretoria do Liverpool e ao técnico alemão Jurgen Klopp que desejava ir ao Barcelona. O brasileiro não havia sido relacionado pelo treinador para a partida contra o Burnley, pelo Campeonato Inglês, no dia 1º de janeiro. Segundo Klopp, a ausência se deu por causa de uma lesão. No dia anterior, a Nike, patrocinadora do Barcelona, havia ajudado a fomentar ainda mais as especulações sobre uma iminente transferência, ao publicar nas redes sociais -e apagar o post pouco depois- a suposta camisa que o jogador usaria no clube espanhol.