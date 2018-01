Com David Luiz, Chelsea empata com time da 2ª divisão na Copa da Inglaterra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Chelsea não conseguiu sair do 0 a 0 mesmo atuando contra um time da segunda divisão inglesa. Sem inspiração, o time londrino parou no Norwich em duelo válido pela terceira fase da Copa da Inglaterra -com o resultado, as equipes voltarão a se enfrentar nas próximas semanas, no chamado replay. Três brasileiro foram escalados como titulares pelo técnico Antonio Conte para o confronto com o 13º colocado da Championship: o atacante Kenedy, o meia Willian e o zagueiro David Luiz, que voltou aos gramados depois de seis semanas -o defensor atuou contra o Karabakh, dia 22 de novembro, pela Liga dos Campeões. O jogo disputado no estádio Carrow Road foi bem fraco tecnicamente, com poucas chances de gols para os dois times. Depois de um desempenho sofrível na primeira etapa, o Chelsea conseguiu ao menos levar perigo à meta do Norwich. Em uma delas, o meia Willian quase conseguiu abrir o placar ao arriscar um chute de fora da área. O goleiro adversário, porém, conseguiu espalmar para escanteio ao buscar a bola no canto. Logo em seguida, o brasileiro fez grande jogada individual ao driblar dois marcadores, mas chutou fraco no meio do gol após invadir a área. O Chelsea volta a campo daqui a uma semana para enfrentar o Leicester pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. O time de Antonio Conte é o terceiro colocado da competição e está 16 pontos atrás do líder Manchester City -0 Manchester United ocupa a segunda posição, com um ponto à frente dos Blues.