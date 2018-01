Operação Verão é lançada nos parques de Curitiba

Os frequentadores do Parque Barigui, localizado na Capital do estado, acompanharam neste sábado (06/01) o início das atividades da Polícia Militar na Operação Verão Curitiba. Os policiais militares fizeram o policiamento de bicicletas, a cavalo e pontos fixos com os módulos móveis. A operação faz parte de um projeto do Governo do Estado e da Prefeitura de Curitiba que visa levar diversão e segurança para a população na temporada de maior movimento nos parques.

Além do reforço no policiamento, várias atividades esportivas e recreativas gratuitas estão sendo feitas nos Parques Náutico, Barigui e Passaúna. Com supervisão de profissionais da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), haverá a disponibilidade de caminhada, alongamento, jogos gigantes e empréstimo de materiais para vôlei, futebol, frescobol, badminton, bets, peteca, tênis de mesa, xadrez, entre outros.



No Parque Barigui, um dos mais movimentados da Capital, a população aprovou o trabalho da Polícia Militar que atua em conjunto com a Guarda Municipal. “Achei a iniciativa fantástica, pois já tivemos alguns casos de violência aqui e para nós frequentadores isso se torna preocupante, pois tínhamos medo e receio de sermos roubados. Porém hoje quando chegamos e vimos os policiais ficamos tranquilos e confortados por ter a PM por perto nos protegendo”, disse Ricardo Pereira que faz atividade física no parque.



No Barigui o policiamento foi feito com as bicicletas, as quais foram doadas através de uma parceria entre a Sanepar e a Associação de Defesa dos Direitos dos Policiais Militares Ativos Inativos e Pensionistas (AMAI), e também pelas equipes do Regimento de Polícia Montada “Coronel Dulcídio” (RPMon). A operação conta ainda com o apoio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran).



De acordo com o tenente Diogo Felipe Cordeiro, do 12º Batalhão da PM, que estava acompanhando as equipes, no Parque Barigui cinco policiais fazem o policiamento com bicicletas e também com viaturas em apoio. “Atuaremos em torno de todo o parque buscando, além de dar segurança para a população, colocar em prática o policiamento comunitário trocando informações e tendo contato direto com as pessoas”, explica.



As atividades da Prefeitura de Curitiba acontecem aos finais de semana de janeiro e de fevereiro, porém o reforço no policiamento por parte da PM também ocorre sábado e domingo e no período da tarde até anoitecer durante a semana. Além disso, o Batalhão de Polícia de Trânsito, em conjunto com a Cetran, fará a fiscalização de estacionamentos irregulares e da perturbação do sossego.



Além dos frequentadores do parque, os comerciantes também ficaram animados com a nova modalidade de policiamento durante o período de verão, quando o movimento nas barracas aumenta. “A iniciativa da Polícia Militar está aprovada. Sentimos uma tranquilidade ainda maior em ter os policiais por perto, além de animar os clientes a virem e consumirem, pois todos se sentem mais seguros”, afirmou Jairo Stral.



OPERAÇÃO VERÃO CURITIBA – O projeto conta com serviços da Prefeitura Municipal nos Parques Barigui, Náutico e Passaúna a partir de sábado (06/01). O objetivo é promover ações de integração com a comunidade. A PM atuará em conjunto com a Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária (SESP), Secretaria da Saúde (SESA), Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA), Secretaria de Estado da Cultura (SEEC), Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística (SEIL), Secretaria da Família e Desenvolvimento Social (SEDS), Secretaria do Esporte e do Turismo (SEET) e a Secretaria de Estado da Comunicação Social (SECS), além da Guarda Municipal e outros órgãos do município.



O intuito da operação é garantir a segurança pública e o bem-estar de todos durante o verão, inibindo atos ilícitos e outros crimes. Além disso, em virtude do aumento do número de pessoas nestes locais, também serão desenvolvidas campanhas educativas de trânsito e de preservação das áreas ambientais. As equipes da Polícia Militar atuarão ostensivamente e preventivamente, fazendo patrulhamento e abordagens a pessoas e veículos suspeitos, principalmente no final da tarde e início da noite.