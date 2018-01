Brasileiro que foi preso na Venezuela é solto e está a caminho dos EUA

IGOR GIELOW E PATRÍCIA CAMPOS MELLO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo brasileiro confirmou que o catarinense Jonatan Moisés Diniz, preso em 27 de de dezembro na Venezuela, foi libertado e está em um avião com destino a Miami (EUA). Ele havia sido preso pelo Sebin (Serviço Bolivariano de Inteligência, a polícia política da ditadura de Nicolás Maduro). Ainda não há detalhes sobre os termos da negociação, que o Itamaraty classificou como intenso esforço diplomático. O Brasil só havia sido informado sobre o paradeiro de Diniz na sexta (5). Desde então, intensificou sua ação junto à ditadura, enquanto conversava com familiares do brasileiro. Ele havia sido preso sob acusação de trabalhar como espião para os Estados Unidos, o que sua família nega. Ele morava em Los Angeles e chegou a Caracas 20 dias antes de sua prisão, anunciada em 27 de dezembro pelo número dois do regime, Diosdado Cabello. Ele foi preso no Estado de Vargas (norte) com outros três venezuelanos. Ele trabalhava para uma ONG chamada Time to Change the Earth que, segundo Caracas, era uma fachada para atividades de espionagem em favor da CIA, o serviço secreto americano.