Árvore cai sobre três carros e rede elétrica em cruzamento da Kennedy

Redação Bem Paraná com assessoria

06/01/18 às 19:35 - Atualizado às 23:37 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Setran)

Depois de um dia quente, o tempo virou em Curitiba. Chouveu em alguns bairros da cidade e os ventos derrubaram uma árvore sobre a fiação elétrica e atingiu três carros no cruzamento das avenidas Kennedy com a Floriano Peixoto, no Rebouças.

O trânsito ficou interditado para a retirada das árvores até a meia-noite. Equipes a Setran foram deslocadas para o local para fazer a orientação do desvio do trânsito pela Rua Chile.

Apesar do susto, não houve feridos na ocorrência. Apenas danos materiais.

Segundo o Instituto Simepar, a virada de tempo foi provocada pela passagem de uma frente fria pelo oceano. O tempo também virou no Litoral do estado.