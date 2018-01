"Não é um traidor"

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maior ídolo da história do Boca Juniors e do futebol argentino, Diego Maradona comemorou o retorno de Carlos Tevez ao clube de Buenos Aires, anunciado na última sexta-feira (5). Será a terceira passagem do atacante pela agremiação que o revelou. Em seu perfil no Instagram, Maradona aproveitou para defender Carlitos, que em 2016 deixou o Boca para jogar pelo Shanghai Shenhua, da China. Alguns torcedores passaram a chamá-lo de mercenário. "Gostaria de saber se todos os que diziam que Tevez traiu o Boca se recusariam a ganhar 25 milhões de dólares por ano. É muita estupidez dizer isso. Carlitos está de volta, e a verdade é que todos os bosteros estão felizes", disse Maradona, citando o apelido pelo qual os fanáticos pelo Boca são conhecidos. "Foi [à China], encheu o saco do Papai Noel de dólares e agora volta ao Boca. Está perfeito. Tevez não é traidor", completou.