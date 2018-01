Conhecido por seu papel na série 'Coach', Jerry Van Dyke morre aos 86

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Jerry Van Dyke, irmão mais novo do comediante Dick Van Dyke, morreu nesta sexta (5) em Arkansas, nos Estados Unidos, aos 86 anos. Ele era conhecido por ter participado da série "Coach", que lhe rendeu quatro indicações ao prêmio Emmy. Sua mulher, Shirley Ann Jones, disse ao jornal "The New York Times" que a sua saúde havia piorado desde um acidente de trânsito em 2015. Ela não revelou a causa da morte. O ator também participou de séries como "Yes, Dear" "Raising Hope", "My Name is Earl" e, mais recentemente, "The Middle".