Grêmio não recebe retorno e renovação de contrato com Cícero fica distante

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Foram apenas quatro jogos, um total de 111 minutos em campo. Um gol muito importante. E a passagem de Cícero pelo Grêmio parece ter chegado ao fim. Sem retorno do jogador na proposta de renovação de contrato efetuada, o clube está pessimista sobre o acerto com ele. O vínculo era sabidamente curto. O jogador foi apresentado pelo Grêmio no início de outubro e não poderia jogar pelo time gaúcho no Brasileiro. Já tinha estourado o número de partidas admitidas pelo regulamento quando atuava no São Paulo. Apenas treinou e ganhou ritmo de jogo. Foi na Libertadores que ele fez todos seus jogos. Entrou contra o Barcelona de Guayaquil tanto no Brasil quanto no Equador. E no jogo de ida da final foi que conseguiu um feito importantíssimo na conquista do título. Cícero foi autor do gol da vitória por 1 a 0 em Porto Alegre, que combinada com nova vitória, por 2 a 1, na Argentina, fez o Grêmio bater o Lanús e conquistar o título. O suficiente para quebrar uma premissa da direção gremista. Mesmo que tenha por objetivo claro rejuvenescer o elenco para temporada 2018, o Tricolor resolveu apostar. Firmou uma proposta para prorrogar o contrato do jogador, encerrado no último dia 31, e tratou de colocar Renato Gaúcho na jogada. Foi o treinador que serviu de interlocutor nas primeiras conversas para permanência. Mas até agora não deu certo. O entrave é financeiro. A proposta apresentada pelo Grêmio é inferior ao que Cícero ganhava no ano passado, quando ainda possuía vínculo por empréstimo egresso do São Paulo. E não há espaço no orçamento para avanço considerável nos valores. Desta forma, a direção já trata com certo pessimismo do retorno dele com os demais jogadores do elenco aos trabalhos no dia 18. Cícero, inclusive, já poderia ter se reapresentado pois não participou da disputa do Mundial de Clubes devido a impossibilidade legal pela contratação fora do período de negociações da Fifa. O Grêmio define a próxima semana como prazo para contar com ele. Aguarda uma manifestação, seja positiva ou negativa. E enquanto isso já sabe que ele recebeu outras propostas e pode estar se acertando com qualquer clube. CRISTIAN Outro jogador que chegou em molde semelhante e também não permanecerá no clube é Cristian. O volante até jogou mais vezes pois podia atuar no Brasileirão mas não convenceu o clube a firmar proposta de renovação. Está sem contrato ou clube para se apresentar.