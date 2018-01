Como a ida de Sasha ao Santos abre caminho para Inter manter Leandro Damião

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos oficializará a contratação de Eduardo Sasha até segunda-feira (8). O jogador vai emprestado pelo Internacional por um ano ao Peixe. E a negociação vai além da simples chance de o meia-atacante de 25 anos mostrar serviço em outro clube. A negociação para saída de Sasha não foi tão simples assim. Além do Santos, o Inter teve sondagens e propostas consistentes por ele. Entre os interessados, clubes como São Paulo, Fluminense, Sport e Botafogo. Nenhum conseguiu efetuar a contratação porque o Santos tem um trunfo na relação com o Colorado: Leandro Damião. Ao liberar Sasha por empréstimo sem qualquer custo, o Internacional inicia um processo cuja negociação é ainda mais antiga. Está dando recompensas ao Santos para firmar a contratação de Leandro Damião em definitivo. A cessão por empréstimo com cláusula de compra acessível é o primeiro passo. A direção do Inter também já tabulou com Santos -e tem uma indicação positiva para isso- da manutenção de Damião até o fim do ano por meio de um novo empréstimo. O vínculo atual do centroavante com Inter vence em julho e é repassado pelo Flamengo. O Internacional efetuará um pagamento pelo empréstimo e assumirá integralmente o salário de Damião. Hoje os vencimentos têm uma parte paga pelo Fla e outra pelo Santos. Assim, ganhará também anuência de firmar um pré-contrato com ele e obter os direitos do jogador de forma definitiva no fim de 2018, quando acaba o vínculo com o Santos. Será, também, quando o Santos optará por comprar com desconto na cláusula pré-estabelecida dos direitos de Sasha, cujo contrato com Inter vence em 2020. O Peixe não recuperaria os mais de R$ 41 milhões investidos no jogador. Mas poderá firmar com outro atleta já experimentado no clube com alguma facilidade. A negociação não é tratada como definida. Mas nos bastidores, a confirmação da ida de Sasha para o Santos encaminha a permanência de Leandro Damião no Internacional, como apurou o UOL Esporte. E foi no Colorado a partir do meio do ano passado que Damião recuperou seu melhor futebol. Com 28 anos, deixou a reserva do Flamengo para ser considerado pilar do acesso do Inter para Série A. Fechou o ano com 17 jogos e oito gols pelo Colorado.