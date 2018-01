Corinthians blinda elenco com renovações e ainda busca acerto por Balbuena

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians conseguiu colocar em prática quase todo o plano de renovações de contrato de jogadores do elenco. Depois de confirmar a prorrogação de vínculo com Cássio, Fagner, Danilo e Camacho nos últimos dois dias, o clube agora busca encerrar o imbróglio ligado ao zagueiro Balbuena. A expectativa da diretoria corintiana, mesmo com a demora para resolver a questão, é acertar um novo contrato de quatro anos com o defensor paraguaio nas próximas semanas. Hoje, a proposta alvinegra, que inclui também um reajuste salarial, está nas mãos dos empresários do jogador de 26 anos. "Apresentamos uma oferta aos agentes lá em Buenos Aires, no último jogo da Sul-Americana. [O jogador] Apresentou-se normalmente, tem mais um ano de contrato, sabe que a nossa oferta foi boa. O clube aguarda o posicionamento do atleta e dos empresários", explicou Alessandro Nunes, gerente de futebol do Corinthians. Como mostrou o UOL Esporte no começo de dezembro, as duas partes se encontrariam para discutir o acordo, mas uma incompatibilidade nas agendas adiou o encontro que talvez selasse a prorrogação do contrato. TIME BLINDADO Dos principais jogadores do Corinthians, Balbuena é o que tem menos tempo de vínculo restante com o Corinthians. Contratado no começo de 2016, o paraguaio assinou até o fim deste ano, assim com Jadson. Romero e Rodriguinho, por sua vez, têm contrato até julho e dezembro de 2019, respectivamente. Cássio e Fagner renovaram pelo mesmo período: até dezembro de 2021, enquanto Camacho, titular corintiano na reta final do Campeonato Brasileiro, acertou um novo vínculo até o fim de 2020. Já o jovem volante Maycon acertou a prorrogação no ano passado -o fim do contrato passou a ser dezembro de 2021. Campeão paulista e brasileiro em 2017, o Corinthians anunciou três contratações para a temporada: o atacante Júnior Dutra, o volante Renê Júnior e o lateral esquerdo Juninho Capixaba. O clube está perto de acertar com o zagueiro Henrique, que deve rescindir com o Fluminense nos próximos dias. O Corinthians ainda busca um atleta para ocupar a lacuna deixada por Jô, vendido ao Nagoya Grampus, do Japão. A diretoria alvinegra admite que há dificuldades em encontrar um substituto diante da política de não cometer loucuras financeiras. O time do técnico Fábio Carille viaja aos Estados Unidos na noite deste domingo para a disputa da Florida Cup. A equipe enfrenta o PSV Eindhoven-HOL na próxima quarta-feira e o Glasgow Rangers, da Escócia, três dias depois. A estreia no Paulistão está marcada para o dia 17, diante da Ponte Preta, no Pacaembu.