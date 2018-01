São Paulo vence o Sergipe a avança à próxima fase da Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na falta de inspiração ao sistema ofensivo do São Paulo, coube a um zagueiro selar a classificação antecipada do São Paulo à próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Walce anotou dois gols na vitória do clube paulista por 3 a 1 sobre o Sergipe, na noite deste sábado (6), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Com seis pontos em dois jogos, o São Paulo lidera o Grupo 10 da Copinha ao lado do Botafogo-SP, mas leva vantagem no saldo de gols. Sergipe e Cruzeiro-DF estão eliminados do torneio. A noite artilheira de Walce começou aos oito minutos do primeiro tempo. Ele aproveitou a sobra na pequena área e abriu o placar. Antes de a etapa final chegar ao primeiro minuto, aos 47 segundos, o zagueiro aproveitou a falha da defesa sergipana em escanteio cobrado por Igor e finalizou livre, sem marcação, para anotar o segundo gol na partida. Com a vantagem, o técnico André Jardine optou por rodar o elenco e dar chances aos reservas. Fabinho, um dos que ganharam espaço para mostrar serviço, anotou o terceiro gol tricolor, aos 26. Dois minutos depois, em falha defensiva do São Paulo, Gabriel descontou para o Sergipe. Botafogo-SP e São Paulo se enfrentarão nesta terça-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, valendo a primeira colocação do grupo.