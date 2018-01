Coutinho passará por exames na segunda e não deve ir a jogo no Camp Nou

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de um sábado agitado, em que finalmente selou acordo para defender o Barcelona, o meio-campista brasileiro Philippe Coutinho deve ter um dia de descanso, sem compromissos oficiais pelo novo clube. De acordo com a imprensa catalã, o jogador passará por exames médicos na manhã de segunda-feira e não estará presente no Camp Nou para o jogo de domingo contra o Levante, às 13h15 (de Brasília). O jornal "Mundo Deportivo" explica que o Barcelona cogitou a possibilidade de apresentar Coutinho para a torcida na partida, mas desistiu da ideia para evitar que a atenção da torcida e dos jogadores se desviassem, o que poderia atrapalhar o desempenho em campo. Desta forma, apenas os exames médicos, marcados para as 4h30 (de Brasília) desta segunda-feira no Hospital Barcelona, estão confirmados. A tendência é que Philippe Coutinho, após deixar o hospital, vá para o Camp Nou e seja apresentado à torcida. Mas a agenda ainda não foi confirmada pelo clube. Philippe Coutinho chegou a Barcelona pouco antes das 18h (de Brasília) do último sábado em um voo fretado, acompanhado da esposa Aline e dos filhos Maria e Philippe Junior. O Barcelona pagou um total de 160 milhões de euros (cerca de R$ 620 milhões) ao Liverpool para assinar por cinco anos e meio com o brasileiro.