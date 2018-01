Craque dos Clippers sofre concussão em derrota para os Warriors na NBA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma cena preocupou os fãs da NBA na noite de sábado (7), durante a vitória do Golden State Warriors sobre o Los Angeles Clippers por 121 a 105. Ainda no primeiro quarto, Blake Griffin desabou na quadra após levar uma cotovelada involuntária de um adversário e foi atendido com concussão. A estrela dos Clippers apagou após um choque com JaVale McGee, que tentava bloquear o avanço de Griffin ao ataque. Em seguida, o jogador permaneceu alguns minutos sendo atendido dentro de quadra, antes de ser removido até o vestiário. Durante o jogo, os Clippers anunciaram que Griffin não voltaria para a partida, apesar de ter saído caminhando de quadra, aparentemente com as forças recuperadas. Ainda não há informações complementares sobre a avaliação a que o jogador foi submetido. Na partida, com 45 pontos de Stephen Curry, o Golden State assegurou a 32ª vitória na temporada e se consolida como melhor campanha (com apenas 8 derrotas). Já os Clippers ocupam a 9ª colocação da Conferência Oeste, com 17 triunfos e 21 reveses.