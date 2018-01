Torcidas rivais se unem em solidariedade a filho de jogador da Copa SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eliminado na primeira fase da Copa São Paulo de Juniores em 2018, o Moto Club deixou como legado uma das histórias mais emocionantes da competição. Após uma goleada sofrida diante do Palmeiras na última sexta-feira, por 5 a 0, o atacante Igor revelou um drama em sua vida particular: Davi Lucca, seu filho de apenas dois anos, está internado em São Paulo em tratamento de um câncer que já o fez perder a visão de um dos olhos e colocou o outro sob risco. A história mobilizou a internet. Desde o relato de Igor, diversas pessoas começaram a buscar formas de dar apoio ao jogador e sua família, que não vivem condições financeiras privilegiadas. O movimento começou com torcedores do Palmeiras, o time que o Moto Club enfrentou na sexta-feira, mas rompeu fronteiras clubísticas e já cativou perfis ligados a Corinthians e até Atlético-MG nas redes sociais. Com apoio do clube maranhense, foi iniciada uma campanha de arrecadação de recursos para financiar gastos da família em São Paulo, onde Davi é atendido em hospital público especializado em oncologia infantil. O Moto Club não tem mais chances de classificação na Copinha, mas enfrenta a Luverdense para cumprir tabela na próxima segunda-feira.