"Focado e bem fisicamente", Tevez já será testado em time titular do Boca

São Paulo, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Carlos Tevez jogou apenas 17 partidas ao longo da última temporada e voltou ao Boca Juniors (ARG) há apenas três dias. Apesar disso, o experiente meia-atacante já deve ser testado na nova escalação titular planejada pelo técnico Guillermo Barros Schelotto ao longo desta semana. De acordo com o diário argentino "Olé", o jogador foi visto nestes primeiros dias pelo Boca como "muito bem fisicamente, rápido, atlético e focado". Assim, Tevez já deve atuar como titular em amistosos da última semana de pré-temporada do Boca Juniors. Ele seria o meia centralizado na linha de três homens do 4-2-3-1, com Pablo Pérez e Barrios na contenção, Pavón e Cardona nas pontas e o ex-cruzeirense Ábila como centroavante. Caso a formação renda em campo, deve ser mantida até a reestreia do Boca pelo Torneio de Verão, em 21 de janeiro, contra o River Plate. Tevez iniciou a rotina de treinamentos pelo Boca Juniors na última sexta-feira, mas participou apenas de trabalhos na academia. Ele foi a campo no sábado e esteve em uma atividade tática dirigida por Schelotto. Aos 33 anos, ele se apresentou em boa forma física, mas sem ritmo de jogo por ter atuado apenas 17 vezes em um ano no Shanghai Shenhua, da China. O ídolo argentino também não assinou contrato, o que deve ocorrer na terça-feira com dois anos de validade. A tendência é que ele seja apresentado no mesmo dia. Um dos clubes que terá preocupação com Tevez é o Palmeiras, adversário dos argentinos na fase de grupos da Copa Libertadores. Os duelos entre os clubes estão previstos para ocorrerem em 11 de abril, em São Paulo, e 25 de abril, na Bombonera.