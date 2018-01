Litoral do Paraná fatura R$ 500 milhões entre Natal e Réveillon

Praias do Paraná estão cheias desde o final de dezembro do ano passado (foto: Franklin de Freitas)

Os turistas que visitaram o Litoral do Paraná no final do ano podem ter deixado R$ 500 milhões para o comércio da região entre o Natal e o réveillon. A estimativa é da Federação das Empresas de Hospedagem, Gastronomia, Entretenimento, Lazer e Similares do Estado do Paraná (Feturismo). Uma outra estimativa, essa da Polícia Militar, mostra que apenas na virada do ano seriam 1,5 milhão de pessoas nas praias do Paraná.

Os bons números até o momento criam uma boa expectativa ao setor, que espera superar nesta temporada o recorde de faturamento alcançado na edição 2011/2012, quando o turismo de veraneio injetou R$ 2 bilhões no Litoral. Mas, o resultado final da temporada é só uma especulação, já que muitos comerciantes ainda suspeitam dos efeitos da crise, e sentem os visitantes ainda receiosos em gastar.

Duas semanas

Neste primeiro final de semana do ano, o Litoral foi muito procurado, até por causa da previsão de calor. Só pela BR-277, entre Curitiba e o Litoral, era projetado que mais de 100 mil veículos circulariam nos dois sentidos da rodovia da sexta-feira passada até ontem. Um movimento típico de temporada. Para o setor, ainda haverá mais um fluxo grande neste mês, e depois novamente quando se aproximar o Carnaval, já em meados de fevereiro. Ou seja, o comércio quer aproveitar estes momentos.

“O movimento está bom neste começo de temporada, até acima do esperado. E é aquilo: se tem tempo bom, tem praia cheia. E assim deve ser durante todo o mês de janeiro, dando uma baixada a partir de fevereiro e retomando no Carnaval”, diz Artur Mariano, morador de Guaratuba e que durante a temporada está trabalhando com o aluguel de artigos de praia. A temporada toda tem a expectativa de receber mais de 2,5 milhões de visitantes nas cidades do Litoral do Estado.