Pagamento do IPVA com desconto de 3% começa nesta semana no Paraná

Proprietários de veículos emplacados no Paraná devem ficar atentos para o prazo de pagamento em cota única com desconto de 3% do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), relativo ao exercício de 2018. A data para efetuar a quitação à vista começa na quarta-feira (10) e se estende até o dia 16 de janeiro, dependendo do final da placa. No ano passado, 28,5% dos donos de veículos fizeram essa opção.

Já o prazo para quem preferir parcelar o tributo em até três vezes, sem o desconto, terá início no dia 22 de janeiro e segue nos meses de fevereiro e março, também de acordo com os números finais da placa.

O Paraná conta atualmente com uma frota de 4,3 milhões de veículos tributados e 2,61 milhões não tributados. A maior parte desses veículos automotores terá alíquota de 3,5% e a expectativa de arrecadação é de R$ 3,2 bilhões com o imposto. Ônibus, caminhões, veículos de carga, de aluguel ou que usam gás GNV pagam 1%

Em 2018, a frota de veículos tributados teve uma redução de 1,37% e a de não tributados um crescimento de 5,24%, motivado pelo ano de fabricação ou outras isenções legais. Há imunidade para veículos de propriedade da União, estados e municípios e isenção para táxi, ônibus de transporte urbano, para deficientes, destinados ao transporte escolar e os que foram fabricados há mais de 20 anos (antes de 1998).

Toda a arrecadação do IPVA é dividida entre Estado (50%) e os municípios onde o veículo foi registrado (50%).