Doações de sangue aumentam 6% no Paraná no ano passado

O número de doações de sangue tem crescido no Estado. Em 2016, foram coletadas 177.680 bolsas de sangue no Paraná e em 2017 houve crescimento de 6% nas doações, com 188.266 bolsas. No total, a Hemorrede do governo do Estado recebe mensalmente 17 mil candidatos à doação e, em média, 14 mil estão aptas a doar sangue. São realizados todos os meses 140 mil exames sorológicos, produzidos 35 mil hemocomponentes e 30 mil transfusões de sangue.

Da mesma forma, o número de doações de sangue entre Natal e ano novo no Paraná superou as expectativas do Hemepar e garantiu a manutenção dos estoques em níveis seguros para atender a demanda dos hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde no Estado. Entre o dia 26 e 30 de dezembro foram feitas 3.284 coletas em toda hemorrede, mais de 650 doações diárias. No mesmo período de 2016, foram coletadas 2.886 bolsas de sangue.

Uma doação de sangue pode ajudar até quatro pessoas. Segundo o diretor do Hemepar, Paulo Hatschbach, geralmente as doações caem em épocas de feriado prolongado, mas essa situação tem mudado.

“Um dos desafios dos bancos de sangue é ampliar o número de doadores fidelizados. Aqueles que doam a cada dois ou três meses. Felizmente no Paraná temos conseguido sensibilizar as pessoas para essa necessidade e o número de coletas neste final de ano mostra que temos muitos parceiros da doação de sangue”, disse o diretor agradecendo a atitude de todos que frequentam as unidades da hemorrede em todo o Estado.

O Hemepar é responsável pelo abastecimento de quase 90% do estoque de sangue da rede pública de saúde do Paraná. Fornece sangue e hemoderivados para 384 hospitais paranaenses.