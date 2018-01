Rodovia do Cerne está pronta para ser entregue

Obras na PR-090 foram iniciadas em 2016 e beneficiam 30 mil pessoas (foto: Ernani Ogata)

O Governo do Estado está concluindo neste início de ano uma obra de ligação entre Curitiba e os municípios da Região Metropolitana. Nesta semana devem ser inauguradas as melhorias da PR-090, mais conhecida como Estrada do Cerne, em Campo Magro. As obras de duplicação e construção de terceiras faixas foram iniciadas em 2016 e envolveram um conjunto de serviços que melhoraram as condições de trafegabilidade em 11 quilômetros da rodovia, a principal ligação do município com a Capital. O Governo do Paraná investiu R$ 30,2 milhões na obra que vai beneficiar cerca de 30 mil pessoas.

“As melhorias na Estrada do Cerne fazem parte dos investimentos do governo para diminuir os gargalos da Região Metropolitana de Curitiba”, já destacava o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, um ano atrás, quando eram implantadas as calçadas e pontos de ônibus em trechos com obras prontas.

Manoel Ribas

A principal ligação entre Curitiba e Campo Magro, também passa pela Avenida Manoel Ribas, em Santa Felicidade, que também está em obras desde o ano passado. Os trabalhos de revitalização já passaram da metade e deixam os moradores e comerciantes do tradicional bairro animados com o futuro da região. “Só havia promessas, agora aconteceu e a gente acredita”, diz Marcelo Murara, que tem um comércio na avenida.