Agência do Trabalhador de Araucária encaminha mais de 90 candidatos

A Agência do Trabalhador de Araucária começou o ano de 2018 encaminhando 93 trabalhadores cadastrados para a entrevista com representantes de duas empresas. As vagas, 20 de cada cargo, são para auxiliar de carga e descarga e montador de andaime. Visando apoiar a contratação, a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE) também forneceu o espaço para a realização das entrevistas.

Segundo a SMTE, foram 51 trabalhadores encaminhados para a seleção de montador de andaime e 42 trabalhadores para a seleção de auxiliar de carga e descarga. É importante destacar que a Agência do Trabalhador/Sine apenas encaminha o trabalhador que preenche os requisitos solicitados pela empresa interessada. A decisão sobre a contratação é exclusiva da empresa contratante.

Somente no dia das entrevistas das vagas citadas, a Agência do Trabalhador realizou 450 atendimentos. No ano de 2017 (dados fechados até novembro), mais de 7 mil trabalhadores foram encaminhados para as empresas, com 1.411 contratados; alta de 73% em comparação com 2016 (814 contratações).

Saúde

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), está preparando mudanças importantes na área da Saúde que resultarão na melhoria do atendimento à população e no o fortalecimento das ações de saúde básica (prevenção) e de saúde mental. Com as alterações, as unidades básicas de Saúde (UBS) passarão a contar com um acréscimo de mais de 200 profissionais; a maioria deles já faz parte do quadro da Prefeitura. Araucária conta atualmente com 21 unidades básicas de saúde e, graças à restruturação, algumas delas poderão ter horário de atendimento ampliado.