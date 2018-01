Governador repassa recursos para o Consórcio Metropolitano de Saúde

O governador Beto Richa e o ministro da saúde, Ricardo Barros, anunciam, hoje, às 10h30, no Palácio Iguaçu, em Curitiba, repasse de recursos estaduais e federais para o Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná (Comesp), que tem como sede a capital do estado. O dinheiro será aplicado na ampliação da oferta de exames e consultas nos 25 municípios que compõem o consórcio, aquisição de equipamentos e aplicação em custeio.

Mais tarde, às 15 horas, Barros participa da cerimônia de posse do Diretor Técnico Executivo da Itaipu Binacional, o engenheiro Mauro José Corbellini, que acontece na sede de Itaipu, também em Curitiba.