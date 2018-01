Litoral do Paraná reúne mais de 5,7 mil pescadores

Barco chegando à praia em Matinhos: entre os pescadores, a união é que faz a força (foto: Franklin de Freitas)

Uma verdadeira correria marca a chegada de cada barco na praia da colônia Z4, em Matinhos. Sete pessoas puxam rodas e uma espécie de caminhão encosta para ajudar na retirada da embarcação da água, ao mesmo tempo em que curiosos e turistas interessados em comprar peixe começam a se aglomerar.

“Aqui um ajuda o outro, senão ninguém vai para frente”, comenta Guido Ramos, de 45 anos, um dos 196 pescadores do município e que, em sua maioria, começam cedo na batente. Embora a rotina varie, nesta época do ano é a partir das 3 horas da manhã que saem os primeiros barcos camaroeiros, com os de pesca se lançando ao mar a partir das 4 horas.

Dependendo da pescaria, os pescadores (geralmente saem dois ou três em cada barco) podem ter de passar o dia no mar. “Depende do tipo de peixe.. As vezes tem de ir mais longe, aí chega a ter de passar o dia no mar... Sai 4 horas e só volta no dia seguinte. Não é para qualquer um”, afirma Guido.

Há mais de 200 anos, inclusive, a pesca tem sido uma atividade de grande importância econômica e sociocultural no litoral paranaense, envolvendo um elevado número de pescadores de origem caiçara e açoriana, que tem a pesca como base de sua economia familiar. Atualmente são mais de 5,7 mil pescadores distribuídos em 144 vilas de pescadores em toda a região litorânea.

Em sua maioria, são pessoas que já nasceram em famílias de pescadores e até hoje mantém a tradição. Esse é o caso de Rodrigo Ramos, 31 anos. “Eu pesco desde os 10 anos. Costumo até dizer que nasci no mar, porque é uma vida inteira na pesca e meu pai, meu avô, meu bisavô também eram pescadores”, conta.

O número de pessoas que depende da atividade, contudo, é bem maior. “Muita gente vive da pesca, mesmo que indiretamente. Aqui, por exemplo, temos cerca de 200 pescadores, mas além do pessoal que pesca tem quem vende (o peixe), quem arruma a rede, o pessoal que ajuda a puxar o barco, os que fazem consertos...”, cita Guido.

Para todas essas pessoas, os meses de dezembro e janeiro, que aliam o verão às férias, são especiais. É que com o movimento turístico em alta, a renda também recebe um importante incremento.

“Essa é a melhor época do ano. No restante do ano é mais fraco, então temos de aproveitar agora para lucrar, que só tem movimento bom nas férias (de julho) e no verão”, explica Joelma Castellini. Ela trabalha há 10 anos numa banca do Mercado de Peixes de Matinhos, espaço construído em 1996 – embora desde 1966 os pescadores já comercializassem seus produtos em barraquinhas no mesmo local.

Frio reserva maior quantidade e variedade de peixes

Se o verão é a estação com maior demanda e faturamento para os pescadores do litoral paranaense, por outro lado o inverno é a melhor época para quem quer comprar um bom peixe e por um preço mais baixo. É que são os dias mais frios que apresentam maior qualidade, quantidade e variedade de peixes.

“Para o pescador, a temporada é boa porque qualquer peixe que a gente pegue acaba vendendo. Mas no inverno tem maior quantidade e mais variedade de peixes, além da qualidade do camarão ser melhor. Além disso, como a demanda é menor, o preço do pescado também é mais barato fora da temporada”, afirma o pescador Guido Ramos. “Verão compensa porque o preço é bom, aí ganha mais quem vende na banca”, complementa Rodrigo.

Foto: Franklin de Freitas

Guido Ramos em seu ‘habitat’

Atividade ameaçada de extinção

O cenário socioeconômico do país nos últimos anos tem impactado a atividade pesqueira. Foi isso o que constatou o estudo “Socioeconomia da pesca no litoral do estado do Paraná”, divulgado em agosto do ano passado na revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Assinado pelo pesquidaor Jocemar Mendonça, a pesquisa revelou que as famílias dos pescadores do litoral paranaense têm diminuído em número e seus filhos não têm seguido a atividade dos pais, buscando maior instrução e/ou outras atividades produtivas, o que poderia ameaçar a hereditariedade tradicional da atividade.

Em 2005,haviam 175 vilas de pescadores no litoral paranaense, número que havia caído para 144 em 2015. Além disso, o número de pescadores ativos e registrados passou de 5.315 para 4.817, enquanto a renda média caiu 56%, passando de 2,5 para 1,1 salários mínimos. Ainda assim, há motivos para otimismo, escrevem os autores na conclusão.

“Ações são necessárias para promover a manutenção da pesca. Dada a longevidade da atividade, em consonância com a manutenção da paisagem e qualidade dos ecossistemas, a manutenção dos modos de vida e a conservação da biodiversidade são objetivos plenamente alcançáveis.”