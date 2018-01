Audi começa a vender o novo RS3 por R$ 329.990

Audi RS3: Motor de cinco cilindros com 400 (foto: Divulgação)

A Audi começou a vender no Brasil o novo RS3, versão mais potente do modelo médio da marca, disponível tanto com carroceria Sportback (hatch) ou configuração sedã, ambas vendidas pelo preço sugerido de R$ 329.990.

O esportivo de tração integral traz como maior apelo o motor de cinco cilindros mais potente do mundo, segundo a fabricante - uma unidade 2.5 turbo capaz de render 400 cv de potência, 33 cv a mais que a geração anterior, além de 48,9 kgfm de torque. De acordo com a Audi, a unidade de força agora está 26 kg mais leve graças ao cárter de alumínio e outras modificações. Com esses números e o gerenciamento da transmissão de dupla embreagem de sete marchas, com tração integral Quattro, o RS3 é capaz de sair da imobilidade e atingir os 100 km/h em 4,1 segundos, independentemente do tipo de carroceria, afirma a montadora.

A novidade conta com três modos diferentes de condução, que ajustam direção, câmbio, motor e até o ronco do escapamento para uma condução mais econômica ou mais esportiva. A lista de itens de série inclui painel digital Audi Virtual Cockpit, bancos esportivos de couro, volante com base achatada, som premium da Bang & Olufsen com 705 W de potência, detalhes internos em cabono, faróis full-LED e teto solar panorâmico.