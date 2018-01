Museu da Gravura oferece cursos de férias

Estão abertas as inscrições para os cursos de férias do Museu da Gravura Cidade de Curitiba, com aulas que começam hoje e vão até 2 de fevereiro. Serão ofertados os cursos de linoleogravura, litografia, serigrafia, desenho, ilustração e uma oficina teórico-prática sobre publicações e livros de artista. Informações e inscrições pelos telefones (41) 3321-3360 ou 3321-3367.

Um dos cursos oferecidos é o de linoleogravura na técnica “Matriz Perdida”. A técnica foi desenvolvida por Picasso em 1958, devido às dificuldades que enfrentou quando decidiu imprimir uma linoleogravura colorida com várias matrizes, uma para cada cor. Nesta técnica o artista imprime cada cor por sua vez e assim por diante, cavando a cada nova impressão. No final, terá uma gravura colorida mas a matriz já não pode ser reaproveitada, devido aos vários cortes que sofreu.

Com orientação da artista Everly Giller, o curso tem o objetivo de ampliar o conhecimento sobre a arte da gravura e mais especificamente da linoleogravura, assim como orientar o aluno na realização de cada etapa, colaborando assim para que desenvolva seu potencial artístico. O curso aborda a história da linoleogravura, o processo de criação da imagem, as técnicas da linoleogravura artística (noções básicas em preto/branco e cor, texturas, linhas, volume e sombras), o processo de gravação e impressão, as convenções de numeração, titulação e assinatura.

Os cursos acontecem nos ateliês de gravura, no Solar do Barão (R. Carlos Cavalcanti, 533).

Serviço

Curso de férias do Museu da Gravura

Local: Ateliês do Museu da Gravura Cidade de Curitiba – Solar do Barão (R. Carlos Cavalcanti, 533)

Informações: (41) 3321-3360 e 3321-3367

Todas as opções

Litografia artística

Orientadora: Stely Marchesini

Dias e horários: de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h

Faixa etária: acima de 18 anos

Valor: R$ 150,00

Linoleogravura – técnica matriz perdida

Orientadora: Everly Giller

Dias e horários: segundas e quartas-feiras das 14h às 17h

Faixa etária: acima de 18 anos

Valor: R$ 100,00

Serigrafia em papel com tinta à base de água

Orientador: Elisa Tkatschuk

Dias e horários: segundas, quartas e sextas, das 14h às 17h

Faixa etária: acima de 18 anos

Valor: R$ 150,00

Serigrafia

Orientador: Silvio Rodolfo

Dias e horários: terças e quintas, das 19h às 22h

faixa etária: acima de 18 anos

Valor: R$ 100,00

O desenho e suas possibilidades

Orientadora: Mariane Buso

Período: de 15 a 19 de janeiro

Dias e horários: de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 17h30

Faixa etária: acima de 14 anos

Valor: R$ 130,00

Oficina teórico-prática sobre publicações e livros de artista

Orientador: Maikel da Maia

Dias e horários: sábados das 15h às 19h (janeiro dias 13, 20 e 27; fevereiro dias 3 e 17)

Faixa etária: acima de 18 anos

Valor: R$ 100,00 (valor total para os cinco encontros)

Técnicas de ilustração com lápis de cor

Orientadora: Mari Inês Piekas

Período: de 15 a 19 de janeiro

Dias e horários: de segunda a sexta-feira, das14h às 17h

Faixa etária: a partir de 12 anos

Valor: R$ 150,00

Técnicas de ilustração com bico de pena/nanquim

Orientadora: Mari Inês Piekas

Período: de 22 a 26 de janeiro

Dias e horários: de segunda a sexta-feira, das14h às 17h

Faixa etária: a partir de 12 anos

Valor: R$ 150,00