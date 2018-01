Neymar marca belos gols após folga, e PSG se classifica com goleada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A folga de Ano-Novo fez muito bem a Neymar. Em seu primeiro jogo de 2018, o brasileiro foi o protagonista do PSG na goleada de 6 a 1 sobre o Rennes, neste domingo (7). Na partida, válida pelos 32 avos da Copa da França, o brasileiro fez dois gols em pleno Roazhon Park. Kylian Mbappé e Ángel Di María também marcaram dois tentos cada para os visitantes, enquanto Benjamin Bourigeaud fez o gol de honra dos anfitriões. Com o resultado, o Paris Saint-Germain avançou à próxima fase do torneio. A equipe segue firme na luta para se manter como a recordista de títulos do torneio. Ao todo, o PSG já conquistou o torneio em 11 ocasiões. O JOGO Para a partida, Unai Emery surpreendeu na escalação. Mesmo que a entrada de Kylian Mbappé como centroavante fosse esperada depois de Edinson Cavani não ter sido relacionado ao se atrasar em um dia na reapresentação, outras escalações não eram esperadas. O técnico optou por escalar Presnel Kimpembe no lugar do brasileiro Marquinhos, Yuri Berchiche na vaga de Layvin Kurzawa, além de apostar em Giovanni Lo Celso no meio, que entrou na vaga de Javier Pastore, envolto na mesma polêmica que o camisa 9 uruguaio. Apesar das diferenças com o time titular, o PSG mostrou muita leveza em campo, que pôde ser vista no primeiro gol do PSG. Thiago Silva acertou um belo lançamento ainda do campo de defesa em direção a Mbappé. O atacante ganhou na velocidade e no posicionamento da zaga e fez o primeiro do time parisiense, aos 9 minutos de partida. O jogador estava à frente da linha dos zagueiros, mas o impedimento não foi marcado pela arbitragem. NEYMAR Apenas oito minutos depois do gol de Mbappé, Neymar fez o seu primeiro gol de 2018 em uma bela jogada. Di María cruzou rasteiro para Rabiot, que de primeira, passou para Verratti. O italiano rolou a bola para Neymar, que driblou o lateral Danzé com o corpo e fez o segundo do PSG com a perna esquerda. O camisa 10 participou também do início da jogada do terceiro gol aos 23 minutos. Neymar pegou a bola no meio e acionou Yuri Berchiche com um lançamento pelo lado esquerdo. O lateral avançou e cruzou rasteiro para Di María, que apenas escorou a bola para o fundo da rede. Ainda na etapa inicial, o Neymar fez o gol mais bonito da partida após outra linda tabela, aos 42 minutos. O astro recebeu passe de Verratti, avançou pela esquerda e tocou para Di Maria, que corria pelo lado esquerdo. O argentino deu um belo cruzamento rasteiro para a área, e Mbappé apenas rolou de primeira para o brasileiro encher o pé e fazer o quarto tento parisiense. Com a classificação praticamente garantida, Emery tirou Verratti e reforçou sua zaga nos primeiros minutos da etapa final com Thiago Motta. No entanto, o brasileiro naturalizado italiano acabou tendo um pênalti assinalado após encostar o braço na bola depois de cruzamento na área do PSG. Trapp até pulou certo no canto direito, mas o chute de Bourigeaud acabou balançando as redes mesmo assim. Pouco depois do gol de desconto, o volante foi substituído pela promessa Christopher Nkunku após sentir lesão na coxa esquerda. Mesmo assim, o Rennes não foi capaz de reagir em casa. Aos 28 minutos, o PSG aumentou a diferença novamente com Di María, que bateu colocado no canto esquerdo do goleiro Diallo após passe de Mbappé. O francês fez o seu segundo gol um minuto depois do gol do argentino. O próprio Di María lançou o camisa 9, que limpou e fechou a conta em Rennes.