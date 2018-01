Jornalismo: depois do Joseval, Rachel Sheherazade é a nova questão do SBT

Com a saída de Joseval Peixoto, no final do último mês, foi definido que a dupla titular do ‘SBT Brasil’ será composta por Rachel Sheherazade e Carlos Nascimento. Resta saber até quando? O contrato da Rachel vence na metade deste ano. Em 2011, quando atendeu ao chamado do SBT, ela chegou numa condição bem diferente da atual. Tinha liberdade para opinar sobre os mais diversos assuntos, como sempre fez na TV Tambaú, inclusive nas críticas que ficaram famosas ao Carnaval da Paraíba, responsáveis por chamar atenção de Silvio Santos. Porém muita coisa mudou desde a sua chegada até aqui. De um determinado momento em diante, não foi mais permitido a ninguém, em nenhum telejornal da casa, qualquer outra intervenção que não fosse a leitura pura e simples do noticiário. Recado direto. Uma decisão que, na entrega do último Troféu Imprensa, num frente a frente, SS foi ainda mais incisivo: “eu te chamei para você continuar com a sua beleza, com a sua voz, foi para ler as notícias, e não dar a sua opinião. Se quiser falar sobre política, compre uma estação de TV e faça por sua própria conta”. Aí a dúvida que existe: se ela, Rachel, acabou se curvando às condições impostas e se o SBT se deu por satisfeito em tê-la apenas como apresentadora de telejornal.

E tem mais

Nas bastasse isso, em um “manual”, escrito de próprio punho, Silvio Santos foi muito claro no item “pessimismo dispensável”. De acordo com ele, o tom do otimismo deve prevalecer em todo e qualquer noticiário. A mensagem de que sempre é possível dar a volta por cima deve prevalecer em toda e qualquer situação.

Próxima das 11

Os Estúdios Globo já recebem as gravações da nova supersérie ‘Onde Nascem os Fortes’, que estreia dia 23 de abril. Na primeira etapa dos trabalhos, entre novembro e dezembro, foram usadas diferentes locações no estado da Paraíba.

Destaque

E desde os primeiros trabalhos de ‘Onde Nascem os Fortes’, o desempenho do Jesuíta Barbosa, filho do perigoso juiz Ramiro (Fábio Assunção), chama atenção. É o Ramirinho de dia e Shakira à noite. Trabalha numa boate e canta uma seleção de sucessos, além de várias performances.

Angústia

No final da última semana, foram mais de 200 demissões em diferentes áreas do Grupo Bandeirantes. Nenhuma passou batido. Alguns setores, de tão desfalcados, terão dificuldades para continuar funcionando.

A fila anda

Com ‘Deus Salve o Rei’ entrando em cena, as atenções na Teledramaturgia da Globo se voltam agora para sua substituta, ‘Verão 90 Graus’, escrita por Izabel de Oliveira e Paula Amaral, com direção de Jorge Fernando. O elenco reúne nomes como Isabelle Drummond, Rafael Vitti, Nicolas Prates, Jessica Ellen e Claudia Raia.

Produção independente

A Rede TV! terá algumas novidades na sua grade de domingo, após o Carnaval. Dentre elas, um programa de variedades, produção independente, com musicais e brincadeiras, dirigido por Walter Leite e comandado por Patty Morais.

Assim, assim...

‘Pega Pega’, da Globo, terá seu último capítulo exibido na noite desta segunda. Foi só mais uma novela. Se deixar saudades, será para muito poucos. Vai terminar tão silenciosamente como começou.

TV paga

O Discovery vai exibir dia 18, às 23h50, o documentário “Mundo Inovação – Engenharia Verde”, sobre os bastidores da obra de duplicação no trecho da Serra do Cafezal – Rodovia Régis Bittencourt. Trabalho em parceria, Mixer Filmes com a Arteris, empresa que administra a Régis. Original, né? Jornalisticamente, para justificar tanto, deve se tratar de algo do outro mundo.

Perigo na área

Os números de uma e de outra são pequenos, daí se agravar mais o fato; o caso é que o SBT tem colocado média de 1,5 ponto acima da Record todos os dias. Na quinta-feira, último índice apontado foi até maior, 1,7. Nas 24 horas: 5,9 contra 4,2.

Bom humor – Eduardo Sterblitch é a novidade no elenco da quinta temporada do ‘Tá no Ar’, a partir do dia 23, na Globo.

Em um dos seus personagens, ele interpreta o comissário de voo da companhia Bevilacqua Airlines.

Bate – Rebate

‘A Praça é Nossa’, em mês de reprises, deu 11 de média na quinta-feira, em SP...

... Em boa parte da sua exibição, ficou à frente da Globo.

O canal Sony e a Chocolate Filmes iniciam na sexta-feira, em São Paulo, as gravações da segunda temporada da série ‘(Des)Encontros’...

... Julianne Trevisol, Jacqueline Sato e Gil Coelho estão confirmados no elenco. Direção de Rodrigo Bernardo.

O processo de redenção de Gael, Sérgio Guizé, em ‘O Outro Lado do Paraíso’ vai começar no capítulo de sexta-feira...

... É quando ele procura Mercedes (Fernanda Montenegro) para tentar exorcizar seus “demônios”...

... Os ressentimentos do passado, porém, acabam provocando uma recepção nada amistosa. Inicialmente, vai ser na base da espingarda.

A Record vai realizar uma grande reforma, neste começo de ano, na antiga locação de ‘A Fazenda’ em Itu, conhecida como Toca dos Leões...

... Como não existe mais o desejo de fazer o programa naquele espaço, resta saber qual o destino que será dado ao local.

Milton Cunha será um dos embaixadores de uma ação social, do carnaval carioca deste ano, recebendo na primeira noite no camarote corporativo Europa Brasil, do setor 5 especial, 400 jovens e adolescentes de projetos sociais educativos e esportivos.

C´est fini

A Globo está com muitos produtos ainda para encaixar na sua grade este ano. A disputa por espaços está cada dia mais intensa. “Brasil a bordo”, do Miguel Falabella, por exemplo, foi inteiramente gravada, colocada à disposição no streaming, mas se tem notícias agora da sua exibição na aberta. Um caso, entre os tantos. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau.