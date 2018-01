Futebol e basquete

COPA SP DE JUNIORES Domingo (7) Osvaldo Cruz 1x1 Boavista-RJ Capital FC 1x2 Internacional Paulista 2x3 Red Bull Brasil Taboão da Serra 0x0 Real FC Ferroviária 2x0 Corumbaense Pinheiro AC 0x5 Corinthians São Paulo Crystal 0x0 Joinville São José-RS 1x2 Avaí Itapirense 2x2 Volta Redonda Osasco Audax 4x1 União Barbarense São Carlos 2x1 Confiança Inter de Bebedouro 1x1 Batatais Rio Branco-ES x Atlético Mineiro São Raimundo-RR x Sport Nova Iguaçu x Cruzeiro Estanciano x Fortaleza ITALIANO 20ª rodada Sexta (5) ChievoVerona 1x1 Udinese Fiorentina 1x1 Inter Sábado (6) Torino 3x0 Bologna AC Milan 1x0 Crotone Benevento 3x2 Sampdoria Genoa 1x0 Sassuolo SPAL 2013 2x5 Lazio SC Napoli 2x0 Hellas Verona Roma 1x2 Atalanta Cagliari 0x1 Juventus INGLÊS FA CUP Sexta (5) Liverpool 2x1 Everton Manchester United 2x0 Derby County Sábado (6) Fleetwood Town 0 x 0 Leicester City Middlesbrough 2 x 0 Sunderland AFC Bournemouth 2 x 2 Wigan Athletic Aston Villa 1 x 3 Peterborough United Birmingham City 1x0 Burton Albion Blackburn Rovers 0x1 Hull City Bolton Wanderers 1x2 Huddersfield Town Brentford 0x1 Notts County Cardiff City 0x0 Mansfield Town Carlisle United 0x0 Sheffield Wednesday Coventry City 2x1 Stoke City Doncaster Rovers 0x1 Rochdale Exeter City 0x2 West Bromwich Albion Fulham 0x1 Southampton Ipswich Town 0x1 Sheffield United Manchester City 4x1 Burnley Millwall 4x1 Barnsley Newcastle United 3x1 Luton Town Queens Park Rangers 0x1 Milton Keynes Dons Stevenage 0x0 Reading Watford 3x0 Bristol City Wolverhampton Wanderers 0x0 Swansea City Wycombe Wanderers 1x5 Preston North End Yeovil Town 2x0 Bradford City Norwich City 0x0 Chelsea Domingo (7) Newport County 2x1 Leeds United Shrewsbury Town 0x0 West Ham United Tottenham Hotspur 3x0 AFC Wimbledon Nottingham Forest 4x2 Arsenal Segunda (8) Brighton & Hove Albion x Crystal Palace ESPANHOL 18ª rodada Sábado (6) Atletico Madrid 2x0 Getafe Valencia 2x1 Girona Las Palmas 1x2 Eibar Sevilla 3x5 Real Betis Domingo (7) Leganes 1x0 Real Sociedad Barcelona 3x0 Levante Athletic Bilbao 2x0 Alaves Villarreal 1x1 Deportivo La Coruna Celta Vigo 2x2 Real Madrid Segunda (8) Malaga x Espanyol ALEMÃO 18ª rodada Sexta (12) Bayer Leverkusen x Bayern de Munique Sábado (13) Augsburg x Hamburgo Eintracht Frankfurt x Freiburg Hannover 96 x Mainz 05 Stuttgart x Hertha Berlin Werder Bremen x Hoffenheim RasenBallsport Leipzig x Schalke 04 Domingo (14) Colônia x Borussia Moenchengladbach Borussia Dortmund x Wolfsburg FRANCÊS 20ª rodada Sexta (12) Strasbourg x Guingamp Sábado (13) Rennes x Marseille Caen x Lille Dijon x Metz Montpellier x Monaco Nice x Amiens Troyes x Bordeaux Domingo (14) Saint-Etienne x Toulouse Lyon x Angers Nantes x Paris Saint Germain COPA DA FRANÇA Domingo (7) Angers 0x2 Lorient Marseille 1x0 Valenciennes Saint-Etienne 2x0 Nimes Strasbourg 3x2 Dijon US Granvillaise 2x1 Bordeaux Dunkerque 2x4 Metz Entente SSG 1x2 Epinal FC Still 0x1 Troyes Fleury Merogis U.S 0x1 ASC Biesheim Sochaux 6x0 Amiens Vannes 1x1 Stade Briochin * USM Senlis 0x4 Nantes Rennes 1x6 Paris Saint Germain NBA Domingo (7) Minnesota Timberwolves 116x98 New Orleans Pelicans98 Sacramento Kings 106x98 Denver Nuggets98 Miami Heat x Utah Jazz Dallas Mavericks x New York Knicks Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs L. A. Lakers x Atlanta Hawks Segunda (8) Indiana Pacers x Milwaukee Bucks Brooklyn Nets x Toronto Raptors Chicago Bulls x Houston Rockets Minnesota Timberwolves x Cleveland Cavaliers New Orleans Pelicans x Detroit Pistons BASQUETE NBB Sábado (6) Franca 68x55 Universo/Vitória Domingo (7) Minas 65x82 Mogi Flamengo 72x68 Pinheiros Segunda (8) Paulistano x Campo Mourão Joinville x Vasco Bauru x Vitória Franca x Basquete Cearense