São Paulo acerta compra de Diego Souza

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo confirmou neste domingo (7) a contratação de Diego Souza, meia-atacante que estava no Sport. A equipe pernambucana vendeu os 45% dos direitos econômicos que detinha do jogador de 32 anos, cujo contrato ia até o fim de 2018. O clube aceitou pagar R$ 10 milhões de multa rescisória e fechou a contratação de Diego até o fim de 2019, com possibilidade de prorrogação por mais um ano. O diretor de futebol do São Paulo, Raí, viajou a Recife neste domingo (7) para finalizar a contratação. Neste domingo (7), o time publicou um vídeo nas redes sociais com primeiras palavras de Diego Souza como jogador da equipe do Morumbi (https://twitter.com/SaoPauloFC/status/950089423617654785).). "Alô, torcedor do São Paulo, queria dizer que estou chegando, muito feliz. Que 2018 possa ser maravilhoso para todos nós. Gostaria de agradecer ao presidente Leco e ao Raí por todos os esforços que fizeram, junto com o Alexandre Barros [diretor de futebol do Sport]. Me aguardem", afirmou o atleta. Em nota oficial, o Sport agradeceu a Diego Souza pelos "serviços prestados". Desde 2014 na equipe, ele fez 57 gols em 173 jogos e chegou a receber convocações para a seleção brasileira. Para a próxima temporada, o São Paulo também já acertou a contratação do goleiro Jean, do Bahia, e a permanência do volante Jucilei e do lateral esquerdo Edimar. Na sexta (5), o meia Hernanes, 32, principal destaque da equipe no Campeonato Brasileiro 2017, anunciou que deixará o Morumbi de volta para o Hebei Fortune, da China. O time pediu a volta antecipada do jogador, que estava emprestado ao São Paulo até junho. Com o meia em campo, a equipe teve 50,8% de aproveitamento. Sem ele, a média caiu para 36,8%. Além de Hernanes, Lucas Pratto pode deixar o clube. Ele recebeu uma proposta do River Plate, da Argentina.