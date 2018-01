UFPR divulga edital para orientar candidatos sobre vagas pelo Sisu

Estudantes interessados em ingressar na UFPR ou em outras universidades pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU) deverão se inscrever entre os dias 29 de janeiro e 1º de fevereiro, no site do sistema. Na UFPR, são 1.447 vagas, distribuídas em 109 cursos. O edital que regula as inscrições já está disponível para os interessados na área específica para o SiSU no site do Núcleo de Concursos. A seleção para o SiSu se dá a partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017 e corresponde a 20% das vagas de graduação disponíveis na UFPR. O restante será preenchido pelo Vestibular 2017/2018, cujo resultado será divulgado no dia 12.

Para se inscrever, é necessário que, além de haver participado do Enem de 2017, o estudante não tenha zerado a redação nem tenha feito o exame como treineiro. A inscrição exige que o candidato informe o número de inscrição do Enem 2017 e senha. A consulta das vagas ofertadas pelo SiSU no Brasil inteiro já está aberta desde 12 de dezembro. Veja o edital no site da instituição.